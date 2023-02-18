رئيس «الإسماعيلية الدولي للأفلام» عن البوستر المسروق: قررنا تغييره ومحاسبة المصممة

عقّب عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعلية الدولي للأفلام الوثائقية، على سرقة بوستر المهرجان من موقع تركي، قائلاً: «علمنا هذا الأمر بالأمس، ولم نستخدمه حتى الآن في أي شيء سواء كتالوج أو بوسترات».

ادارة المهرجان قررت تغيير بوستر المهرجان

وتابع «زكريا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن ادارة المهرجان قررت تغيير بوستر المهرجان، والبحث عن بوستر جديد، معقبًا: «عندنا بدائل كثيرة للبوستر، وهنحاسب المصممة على هذا التصرف».

يعتذر للمواطنين

ولفت رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية إلى أن هدير السباعي مصممة البوستر المسروق، قدمت الكثير من الأعمال للمهرجان في السنوات السابقة، ولم يكن يحتوي على أي مشاكل مثل البوستر الأخير، متابعًا: «المفروض نراجع على شغلها القديم، وهنغير البوستر غدًا، وكويس إننا اكتشفنا هذا الأمر، واحنا بنعتذر للناس».