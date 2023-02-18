محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لابنه: يستجيب للعلاج من الجلطة

كشف الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تطورات الحالة الصحية لنجله أحمد، الذي دخل منذ أيام المستشفى إثر إصابته بجلطة.

بروتوكول طبي لجهاز المناعة

ونشر محمد ثروت، صورة تجمعه بنجله، وعلق عليها: «حابب أشكر كل اللي سأل عن ابني أحمد ثروت، وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يا رب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي».

رسالة محمد ثروت لابنه

وأضاف ثروت: «ورسالة إلى ابني حبيبي المحارب.. ربنا يتمم شفاك على خير ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر ولا شيء يهم غير الصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبي».