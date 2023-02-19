«الأرصاد»: حالة الطقس مائلة للدفء في الصباح الباكر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة، فيسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما سيكون معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء.

سقوط أمطار خفيفة

كما نوهت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية من أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصي السواحل الغربية على فترات متقطعة، بينما سيتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وسيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 21 والصغرى 11 درجة

الإسكندرية: العظمى 18 والصغرى 11 درجة

مطروح: العظمى 17 والصغري 10 درجات

سوهاج: العظمى 23 والصغري 7 درجات

قنا: العظمى 26 والصغري 7 درجات

أسوان العظمى: 28 درجة والصغرى 10 درجات

دمنهور: الصغرى 11 والعظمي 20

وادي: النطرون الصغرى 10 والعظمى 21

كفر الشيخ: الصغرى 11 والعظمى 20

المنصورة: الصغرى 11 والعظمى 20

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 21

شبين الكوم: الصغرى 10 والعظمى 20

طنطا: الصغرى 10 والعظمى 20

دمياط: الصغري 11 والعظمي 18

بورسعيد: الصغرى 12 والعظمى 18

الإسماعيلية: الصغرى 07 والعظمي 21

السويس: الصغرى 08 والعظمى 21

العريش: الصغرى 09 والعظمى 19

رفح: الصغرى 08 والعظمى 19

رأس سدر: الصغرى 09 والعظمى 21