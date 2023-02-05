قاعدة بيانات شاملة لمجلس مدينة طور سيناء ضمن منظومة التحول الرقمي

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنشاء قاعدة بيانات للمحافظة في إطار الانتهاء من منظومة التحول الرقمي التي بدأتها محافظة جنوب سيناء عام 2020.

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه كلف رؤساء مجالس المدن باستكمال التحول الرقمي لتصبح جنوب سيناء أول محافظة تطبق المنظومة في كل التعاملات مع المواطنين والمستثمرين.

وأشاد اللواء خالد فودة بمجهود الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ في المنظومة حيث جرى تعليم عدد من الإدارات بمجالس المدن المنظومة الرقمية خاصة التعامل مع الجمهور وربط مراكز المعلومات بالمدن بالمحافظة.

قاعدة بيانات لمجلس مدينة طور سيناء

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأحد إنه عقد اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات لتطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلي أن الهدف من اللقاء هو تنظيم العمل والتعامل بين الإدارات، عن طريق إرسال كافة البيانات لمركز المعلومات للرد والمخاطبة على الديوان العام للمحافظة.

أضاف أنه جاري عمل قاعدة بيانات لمجلس المدينة بالكامل تشمل موقف الإسكان والإيرادات والإدارة الهندسية وغيرها من بيانات تخص أيا من الإدارات.

ضرورة وجود مهندس مختص

شدد الغمريني رئيس مدينة طور سيناء علي ضرورة وجود مهندس مختص بشكل مستمر بالمركز التكنولوجي للرد على موقف قانون المحلات الجديد، مؤكداً أهمية تحديث بيانات الوحدات السكنية أول بأول.

وقال إنه حدد لقاء أسبوعيا مع المواطنين لبحث أي شكاوي في إطار توجيهات القيادة السياسية مقابلة المواطنين وإزالة أي مشكلات في إطار القانون.