افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي في مارس المقبل.. خدمات رقمية متميزة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، تحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، موضحاً أن مجلس المدينة الجديد نموذج للمشروعات الخضراء.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس المدينة الذكي نموذج للتحول الرقمي، وهو من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

مركز خدمات مصر

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مجلس شرم الشيخ الذكي يضم مركز خدمات مصر، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الذي يقدم خدمات رقمية متميزة للمواطن والمستثمر، من خلال تقديم الطلبات والرد عليها بصورة سريعة.

وأشار إلى أنه يقوم أسبوعيا بجولات ميدانية لمتابعة وضع اللمسات النهائية لافتتاح المبنى الجديد لمجلس المدينة في مارس المقبل، موضحا أن المجلس الذكي يشمل مركز الأزمات والطوارئ والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، ومكاتب الموظفين، وجرى استكمال أثاث المجلس من مكاتب ومفروشات وأجهزة ومرافق ووسائل حماية.

مساحة المجلس 20 ألف متر مربع

وأوضح «فودة»، أن مجلس مدينة شرم الشيخ مقام على مساحة 20 ألف متر مربع، وهو أول مجلس مدينة ذكي في مصر يطبق المنظومة الرقمية، ويقدم خدمات للمواطنين والسياح في أقل من خمس دقائق، مشيرا إلى تزويد المجلس بأحدث الوسائل التكنولوجية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع، بأن تكلفة المشروع 250 مليون جنيه ويشمل محطة محولات الكهرباء وأثاث المجلس، موضحا إقامة مركز السيطرة الموحد بالمجلس، وهو عبارة عن مركز عمليات متقدم يربط جميع المدن بشرم الشيخ بالصوت والصورة ومتابعة الأزمات وإيجاد حلول لها.