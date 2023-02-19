اختيار 6274 كيلومترا من الطرق للنقل الذكي.. وخبير: منظومة تحقق أعلى معدل أمان

كشف تقرير رسمي، بدء تطبيق منظومة النقل الذكي باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادرات، إذ تمّ اختيار 6 طرق بإجمالي أطوال 1079 كيلومترات كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، ثم المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريقًا بطول 5195 كيلومترًا ليصل عدد المحاور والطرق إلى 21 طريقًا بطول 6274 كيلومترًا.

التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت

وأوضح التقرير، أنَّه وفقاً للتوجيهات تمّ البدء بطريق «شبرا – بنها الحر»، وطريق «القاهرة – الإسماعيلية» الصحراوي، وأخيراً إضافة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى واعتباره أولوية أولى.

وفي إطار ذلك تقرر التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت «FDR-CIR» والصديقة للبيئة والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو الطرق المحلية داخل المحافظات، وفي إطار تنفيذ ذلك تم التعاقد على توريد مجموعة كبيرة من المعدات الحديثة لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية بتكلفة 339 مليون جنيه.

تحديد سرعات يومية على الطريق

وعرّف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، النقل الذكي، قائلاً إنَّه عبارة عن التحكم الكامل في حركة النقل على الطرق ويتم من خلال عمل كاميرات مراقبة للطريق بالكامل وربط الطرق بغرف تحكم للتعامل مع حركة النقل على الطريق، ورصد كل ما هو مخالف والتعرف عليه بسهولة سواء لعربات النقل والسرعات والتعامل مع المركبات من خلال شاشات تعطي رسائل لمرتادي الطريق بالسرعات المحددة، وتحديد سرعات يومية على الطريق والحارات المخصصة للحركة من خلاها.

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أنَّ تطبيق هذه المنظومة يسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق، موضحاً أنَّه تمكن قائدي المركبات من التعرف بسهولة على أي مشكلة على الطرق والمكان المخصص للتحويلات المرورية لتفاديها، مؤكّدًا أنَّها تتمكّن من معرفة حتى لو كانت الرخصة منتهية للسائق، فضلاً عن دورها المهم في تقليل نسبة الحوادث بدرجة كبيرة.

ومن أهم الطرق المنفذة بهذه التقنية هي الآتي:

- مسافات متفرقة من طريق «الضبعة – فوكة» بطول إجمالي 25 كيلومترًا.

- رصف طريق 90 «شبين الكوم – بركة السبع» بمسافة 7 كيلومترات.

- رصف مسافة 20 كيلومتر بطريق «رأس غارب – الغردقة».

- رفع كفاءة وتطوير المسافة من كفر الزيات إلى دفرة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 12 كيلومترًا.

ومن أهم الطرق الجاري تنفيذها بهذه التقنية هي الآتي:

- ازدواج المرحلة الأولى من طريق «قنا – الأقصر» الصحراوي الشرقي بطول 36 كيلومتر ورفع كفاءة الطريق القديم بطول 72 كيلومترًا.

- رفع كفاءة قطاع من طريق «دمياط – بورسعيد» الساحلي بطول 13 كيلومترًا.

- تطوير ورفع كفاءة طريق «قطور – كفر الشيخ» بطول 11 كيلومترًا مزدوجًا.