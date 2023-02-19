مفتي الجمهورية: التعدي على الحقوق الفكرية دون إذن أصحابها حرام شرعا

شدد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على حرمة «انتحال الحقوق الفكرية أو التعدي عليها دون إذن أصحابها»، موضحا أنّ سبب حرمة هذا الفعل يأتي لكونه «تضييعٌ لحقوق الناس وأكلٌ لأموالهم بالباطل» بحسب تعبيره، وذلك ردا على سؤال تلقته دار الإفتاء عبر موقعها من سائل يمتلك كتبًا عن والده المتوفى، «ونخشى من ضياع حق الملكية الفكرية» وفقا لسؤاله.

الإنتاج الفكري والعلامة التجارية

وشرح شوقي علام فتواه التي تتعلق بحكم انتحال الحقوق الفكرية أو التعدي عليها دون إذن أصحابها، موضحا أنّ الإنتاج الفكري والعلامة التجارية مما يثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها دون إذنهم.

حكم انتحال حق الغير ونسبته إلى نفسه

كما أوضح أنه بخصوص حكم انتحال حق الغير ونسبته إلى نفسه أو غيره كما جاء الشرع بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله.

وأكد مفتي الجمهورية أنّ الشرع جعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب، ومِن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ»، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة».