جولة مفاجئة لوزير الصحة بالإدارة الصحية بالشيخ زايد.. «وقف في طابور الكشف»

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المنشآت الطبية في محافظة الجيزة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية المفاجئة التي يُجريها دوريًا بالمستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة على مستوى جميع الجمهورية، لمتابعة توافر وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وانتطام عمل القوى البشرية لتقديم تلك الخدمات.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ زيارته بالوقوف في صفوف المواطنين بـ «الإدارة الصحية بالشيخ زايد» دون معرفة من مقدمي الخدمة بالوحدة، وأجرى الوزير تجربة عملية للحصول تذكرة الدخول، كما تساءل عن إجراءات فتح الملف الطبي للحصول على الكشوفات، والوقت المستغرق لذلك.

وزير الصحة يوجه بزيادة أعداد الموظفين على «شباك التذاكر»

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير تابع انتظام العاملين بالإدارة الصحية من (أطباء بشريين، أطباء أسنان، صيادلة، إداريين) وفقًا للأوراق الرسمية المثبتة بدفاتر الحضور والانصراف، كما راجع الوزير الإجازات وأذونات العاملين، كما راجع الإجراءات الإدارية والقانونية التي جرى اتخاذها حيال ذلك.

وقال إن الوزير وجه مسؤولي الإدارة بزيادة مكاتب فتح ملفات المرضى، وكذلك زيادة أعداد الموظفين على «شباك التذاكر» وفقا للتردد العالي على المنشآة الطبية نظرا لتواجدها بموقع جغرافي حيوي في مدينة الشيخ زايد.

وزير الصحة يوجه بسرعة تحديث كراسي الأسنان

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير تابع جولته المفاجئة بتفقد «وحدة صحة الحصري» بمدينة السادس من أكتوبر، وراجع جداول ونوبتجيات العمل على مدار الأسبوع الجاري، كما راجع انتظام العاملين وفقًا لدفاترالحضور والانصراف.

وتابع بأن الوزير تفقد عيادتي الأسنان بالوحدة، واجتمع بأطباء الأسنان العاملين في الوحدة، وتساءل عن أسباب اقتصار العيادتين على تقديم خدمتي الكشف والخلع فقط دون غيرهما، والتحديات التي تواجههم لتقديم باقي خدمات طب الأسنان، خاصة أن المركز يقع بمنطقة حيوية مهمة في قلب مدينة 6 أكتوبر.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير وجه القائمين على الإدارة المركزية بالأسنان بالوزارة، بسرعة تحديث كراسي الأسنان وإمدادها بأي مستلزمات طبية وفقا لحاجة العمل.

وكشف عن أن الوزير أبدى عددا من الملاحظات بالإدارة الصحية بالشيخ زايد والوحدة الصحية بالحصري، ومنها عدم تناسب الأعداد الفعلية لمقدمي خدمات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، والقوى البشرية المدرجة على قوة المنشأتين، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تلك الأعداد، بما يخدم الصالح العالم لكل من مقدمي الخدمة، والمرضى.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى المترددين على المنشأتين ومرافقيهم، للوقوف على رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.