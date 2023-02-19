تفاصيل صادمة في مقتل عامل بمنطقة حلوان.. «خلافات عائلية»

اعترف المتهم بقتل زوج شقيقته في حلوان، بتفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق، في جلسة تحقيق استمرت أكثر من 7 ساعات، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الجريمة.

دماء في مسرح الجريمة

وقال المتهم في اعترافاته: «اللي حصل إنّ المجني عليه يبقى زوج أختي، وكان فيه بينا خلافات أنا وهو، وفي يوم الجريمة مسكت السكين وضربته في صدره، وقع على الأرض ونقلوه للمستشفى ومات، وبعد كده الشرطة قبضت عليا».

وفي مسرح الجريمة، داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة حلوان بجنوب القاهرة، انتقلت جهات التحقيق حيث الدماء تملأ المكان، وفرض رجال الشرطة كردونًا أمنيًا حول مسرح الجريمة، ومنع اقتراب الأهالي، ورفع رجال الأدلة الجنائية البصمات، وعقب إجراء جهات التحقيق مناظرة لجثة المجنى عليه أمرت بنقله إلى المشرحة؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

وجاء اكتشاف الواقعة، حينما قام الأهالي بحمل المجني عليه عقب صرخات زوجته والجيران، وتوجهوا به إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من المنزل، وداخل المستشفى بذل الفريق الطبي جهودهم من أجل إنقاذه، لكن فشلت كل المحاولات، إذ كان مصابا بطعنة نافذة من سلاح أبيض في منطقة الصدر.

وبعد ساعات من نقله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأرسل المستشفى إشارة الى قسم الشرطة بالواقعة، وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وضبط المتهم، وتبين أنّ مرتكب الجريمة شقيق زوجة المجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات تصل للإعدام، وقد نص قانون العقوبات على «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».