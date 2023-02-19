«التضامن»: شبكة متطوعي داعم للتمكين الاقتصادي تطلق مبادرات في 8 محافظات

أعلن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق مبادرات في 8 محافظات «الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، القليوبية، الشرقية»، مشيرا إلى أنّ المبادرين استعدوا لعرض أفكار مبادراتهم على لجنة من خبراء في مجال التمكين الاقتصادي، لتقييمها ومدى ملائمتها والهدف منها.

التعاون مع المؤسسة التنموية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في بنى سويف

وأوضح برنامج فرصة على الصفحة الرسمية له، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنه يتم التعاون مع المؤسسة التنموية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز ناصر في محافظة بني سويف، مشيرا إلى أنّه يتم تدريب 30 مستفيدا من تكافل وكرامة على «دعم جاهزية العمل»، بحضور ممثلين من أحد المصانع للملابس الجاهزة في المحافظة.

وأكد أنه تم تدريب المجموعة الأولى، تمهيدا لبدء التدريب الفني قبل إلحاقهم للعمل بالمصنع لتمكينهم اقتصاديا، والانتقال بهم من الإتكالية الى الاستقلالية المالية.

ولفت برنامج فرصة إلى أنه تم تسليم 46 أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، عجول عشار عالية الإنتاج وفق البروتوكول الموقع بين التضامن والأوقاف والزراعة.

استهداف أفراد الأسر القادرين على العمل

وأوضحت وزارة التضامن أنّ برنامج فرصة للتمكين الإقتصادي، يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل من 19 حتى 55 سنة من مستفيدى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة أو معاش الضمان الإجتماعي، كما يستهدف أفراد الأسر الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.