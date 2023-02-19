قرار مهم من البنك الأهلي المصري بشأن أصحاب شهادة الـ18%

خاطب البنك الأهلي المصري، أصحاب شهادة الـ18% المعروفة باسم «البلاتينية»، في رسائل قصيرة SMS لإخطارهم بمصير الشهادة المطروحة قبل عام، مع حلول موعد بدء استحقاقها الشهر المقبل.

إضافة رصيد الشهادة في حساب العميل

وذكر «الأهلي المصري» في رسائله للعملاء من حملة الشهادة البلاتينية: «عميلنا العزيز، يرجى العلم أن الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري 18% ستضاف عند الاستحقاق لحسابكم، وللمزيد يرجى زيارة أقرب فرع».

قرار «الأهلي» يأتي على غير المتوقع لدى كثيرين ممن كانوا يظنوا أن «البنك» سيقوم بمعاودة ربط مبالغ شهادة الـ18% على أعلى شهادة لديه حالياً بشكل تلقائي، ما لم يتقدم أصحاب الشهادة بطلب الاسترداد من أقرب فرع في مهلة محددة بعد استحقاق مقابل الشهادة.

750 مليار جنيه حصيلة الطرح

كان البنك الأهلي المصري، طرح في 21 مارس 2022، شهادة ذات عائد 18% تصرف شهرياً ولمدة عام واحد، وشاركه في طرح الشهادة بنك مصر، عبر طرح شهادة «طلعت حرب الجديدة» ذات العائد السنوي 18%، وجمع كل من البنكين 750 مليار جنيه في نحو شهرين ونصف من الطرح.

وكانت بنوك «الأهلي ومصر والقاهرة» طرحت شهادتي الـ22.5% والـ25% في يناير الماضي، لمدة عام واحد، ودوريتين للصرف شهرياً وسنوياً، قبل أن تغلق البنوك الحكومية باب شراء الشهادتين نهاية يناير.