كيف تحصل على 2000 جنيه شهريا من شهادات ادخار البنك القطري الأهلي؟

مع الاهتمام الكبير بالأوعية الادخارية في الوقت الحالي والشهادات البنكية التي تتيحها البنوك للعملاء، والتي أصبحت مصدر اهتمام للعديد من المواطنين، قدم البنك القطري الأهلي QNB شهادة ادخارية للحفاظ على مدخرات العملاء مع الحصول على عائد بشكل دوري.

وأضاف البنك عبر الموقع الإلكتروني التابع له إنه أتاح شهادة الـ10 سنوات بعائد صرف شهري وبحد أدنى 1000 جنيه للشراء، بجانب العديد من المزايا التي يقدمها لأصحاب هذه الشهادة وتستعرضها الوطن في السطور التالية:

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

-الحصول على 2750 جنيها شهري من شهادة الـ10 سنوات من بنك QNB الأهلي في حالة شراء الشهادة بمبلغ 300 ألف جنيه.

-الفائدة 11% ثابتة لمدة 10 سنوات.

- دورية الصرف شهري.

- الحد الأدنى لربط الشهادة : 1000 جنيه.

- إمكانية إضافة العائد إلى حساب QNB الأهلى الجاري أو الجاري دون عائد أو التوفير الخاص بك حسب اختيارك.

- لا يوجد حد أقصى لقيمة الشهادة أو لعدد الشهادات التي يمكنك إصدارها.

- يمكنك سحب العائد المضاف لحسابك بكل سهوله طوال 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع بواسطة بطاقات فيزا للخصم المباشر من QNB الاهلي.

استرداد المبلغ بعد مرور 5 اشهر

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

- يمكنك إسترداد قيمة الشهادة بعد مرور أول 5 شهور من تاريخ الإصدار في أي وقته بناءا على جدول استرداد الشهادات المعلن.

- يحتسب العائد من اليوم التالي لتاريخ الإصدار.