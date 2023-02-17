مميزات شهادة الادخار الخماسية من البنك الأهلي.. عائد 12.25%

تستحوذ شهادات الادخار على اهتمام المواطنين، باعتبارها من المنتجات البنكية الأكثر تفضيلًا، لما تقدمه للعملاء من عائد مضمون بنوعيه الثابت والمتغير، بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، شهرياً أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

ويقدم البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من المنتجات البنكية، بينها شهادات الادخار بأنواعها المختلفة التي تناسب جميع الشرائح والفئات.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات شهادة الادخار الخماسية ذات العائد الثابت الشهري من البنك الأهلي المصري.

مميزات الشهادة الخماسية من البنك الأهلي ذات العائد الثابت الشهري:

- معدل الفائدة على الشهادة: 12.25%.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفتها.

- إمكانية الاقتراض بضمان شهادة الادخار الخماسية من البنك الأهلي المصري.

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ سريانها.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتُسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- يتم حساب العائد على الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت، من الشهر التالي لشراء الشهادة.

قرار البنك المركزي المصري

كان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماع للجنة السيادة النقدية تثبيت أسعار الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.