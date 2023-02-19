معلومات عن العاصفة «أوتو» التي ضربت بريطانيا وأسكتلندا.. سرعة الرياح 80 ميلا

تسببت العاصفة «أوتو» التي ضربت جميع أنحاء أسكتلندا وشمال إنجلترا وويلز، في تدمير بعض المباني، وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، إذ بلغت سرعة الرياح التي جلبتها نحو 80 ميلا في الساعة.

وأصدرت أسكتلندا تحذيرات من الثلوج والجليد في الأجزاء الوسطى من الشمال البريطاني، فيما توقع مكتب الأرصاد الجوية أن يرافق الرياح هطول الأمطار الغزيرة في مناطق عديدة في الشمال وفي ويلز.

وقوع أضرار في بريطانيا وأسكتلندا بسبب العاصفة

وتستعرض السطور التالية، معلومات عن العاصفة «أوتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية كالتالي:

- عاصفة منخفضة الضغط، وأطلق خبراء الطقس في الدنمارك عليها اسم «أوتو».

- وصلت سرعة الرياح إلى 80 ميلا في الساعة.

- تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن آلاف المباني في بريطانيا واسكتلندا.

- تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن نحو 30 ألف منزل في اسكتلندا.

- تسببت العاصفة أيضا في حدوث أضرار بالمباني والمركبات.

- أدت العاصفة «أوتو» إلى تأخير وإلغاء رحلات القطارات والحافلات والطائرات.

- كما أدت إلى انقلاب الشاحنات وإغلاق عدد من الطرق في شمال إنجلترا.

- وتسببت في إغلاق مئات المدارس في أسكتلندا.

- كما أدت إلى انقطاع المواد الغذائية عن بعض المناطق وتضررها في بريطانيا.