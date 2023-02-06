الخطوط الجوية التركية تلغي 238 رحلة بسبب تحذيرات من عاصفة ثلجية

أعلنت الخطوط الجوية التركية، أنَّه تمّ إلغاء 238 رحلة جوية يومي 5 و6 فبراير الحالي، وذلك بسبب التحذير من عاصفة ثلجية قوية ستضرب منطقة مرمرة الواقعة في شمال غرب تركيا، بما في ذلك مدينة إسطنبول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تساقط الثلوج في إسنطبول

وذكرت شركة الطيران، في بيان لها، أمس الأول السبت، أنَّه نظرًا لتساقط الثلوج المتوقع في إسطنبول، جرى إلغاء الرحلات في مطار إسطنبول في الفترة من 5 إلى 6 فبراير، مطالبة جميع بفحص رحلاتهم المتوقعة يومي 5 و6 فبراير.

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب تركيا

ومن جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ووقوع انهيارات للمباني في مدن عديدة، وأثار ذعر المواطنين ودفعهم إلى الخروج إلى الشوارع المغطاة بالثلوج، كما شعر به سكان دول أخرى مثل قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر.

نداء من أجل تقديم مساعدة دولية لتركيا

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر المباني والمنشآت في العديد من المدن في جنوب شرق تركيا جراء الزلزال، فيما قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لقناة «خبر ترك»، إنَّ الفرق في حالة تأهب، مضيفا أنه تم إصدار إنذار من المستوى الرابع، مشيرًا إلى أنَّه نداء من أجل تقديم مساعدة دولية.