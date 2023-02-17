فريدة الشوباشي: قناة «الوثائقية» تنشر الوعي بين الجمهور المصري والعربي

قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إن إطلاق قناة «الوثائقية» في هذا التوقيت أمر مهم للتصدي للشائعات والافتراءات التي تعرضت لها الدولة المصرية ورموزها التاريخية خلال السنوات الماضية من الجماعات الإرهابية في الخارج، فضلا عن توثيق التاريخ المصري بشكل صادق وأمين.

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، لـ «الوطن»، أنها سعيدة للغاية وتتنظر بكل شغف اللحظات الأولى لانطلاق قناة «الوثائقية» يوم الأحد المقبل: «سعيدة جدا بقناة الوثائقية، وأتوقع منها نشر الوعي بين الجمهور المصري والعربي، وأوجه رسالة للقائمين عليها، بأن يتحروا الأمانة والدقة في اختيار الموضوعات والشخصيات المشرفة التي تستحق أن يُحكي عنها».

وتابعت الشوباشي بأنه لابد من توثيق جميع الحروب والمعارك العسكرية الوطنية التي خاضتها الدولة المصرية في جميع مراحلها التاريخية وتوعية الشعب المصري والجيل الجديد بالأبطال الحقيقين الذين خاضوا الحروب وضحوا بدمائهم لأجل الوطن.

وحول إعلان قناة «الوثائقية» عرض حوار مع رشيد المصري «أمير حدود داعش»، أكدت «الشوباشي» أن هذا الحوار سيكون مهما للغاية لكشف التفاصيل السرية عن الجماعات الإرهابية داخل الوطن العربي، فضلا عن كشف الحقيقة أمام المواطنين لمعرفة خطورة التنظيمات الإرهابية ومحاولتها المستمرة لتفرقة الشعوب العربية وبث الفتة بداخلها باسم الدين.