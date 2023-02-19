رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد: سنعمل من أجل الطموح المشترك لدول القارة

قال رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي الجديد غزالي العثماني، إنه سيضطلع بمسؤوليته بشغف قاري، مشددا على ضرورة العمل من أجل الطموح المشترك لأفريقيا.

توجيه شكر في افتتاح القمة الإفريقية

وشكر رئيس الاتحاد الأفريقي، في حديثه خلال افتتاح القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأثيوبية، رئيس الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته ماكي سال على جهوده الدؤوبة من أجل السلام والوحدة الأفريقية، بالإضافة لتوجيه الشكر لكل من ساهم ودعم ترشيح بلاده لرئاسة الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك مجتمع شرق إفريقيا .

ضرورة الاستثمار الجاد

كما وجه التحية للآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي، الذين أعطوا الأفارقة أيديولوجية للمضي قدمًا، موجها الشكر لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، وجميع المتعاونين معه على العمل الجاد والاستثمار الملحوظ لصالح الاتحاد الأفريقي.