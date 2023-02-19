تفاصيل منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع في شرم الشيخ.. بمشاركة 16 دولة

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة الدورة الخامسة لمنتدى مصر الدولي لكنوز الابداع بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويقام المنتدى في مدينة هوليوود الترفيهية في الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجاري-

مسابقة أجمل صوت

قال أحمد مجدي المنسق العام للمنتدي بمحافظة جنوب سيناء، إن المنافسات بالمنتدى تشمل أقسام عدة مسابقات منها: مسابقة أجمل صوت في ألحان كنوز الإبداع عبد الوهاب والموجي وبليغ، بالإضافة إلى مسابقة الأغنية الخاصة-

أضاف أن المنتدي يتضمن المنتدى المشاركة فى معرض الحرف اليدوية والأزياء التراثية، والمشاركة فى معرض الفن التشكيليي، والمشاركة في الندوة الشعرية ويتخلل المنتدى تكريم لجميع المشاركين-

الدول المشاركة

أكد منسق المنتدي أن المهرجان في دورته الخامسة يقام بمشاركة 16 دولة وهي: مصر - السعودية - الأردن - سوريا - فلسطين- العراق- اليمن - ليبيا - تونس - المغرب - الجزائر- لبنان - الإمارات - أمريكا - ايطاليا - فرنسا.

وأشار «مجدي» إلى أن المنتدى يقوم بتنظيمه شركة خاصة لتنظيم المؤتمرات والمعارض، تحت رعاية محافظة جنوب سيناء، والهيئة الوطنية للإعلام، ورعاية وزارات الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار.