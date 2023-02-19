أول تعليق من والدة الطفل يوسف «ضحية الآيفون» بالمحلة بعد حكم إعدام المتهمين

ضجت قاعة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بالهتافات والزغاريد من قبل أسرة الطفل يوسف «ضحية الآيفون»، معبرين عن فرحتهم بعد سماعهم حكم الإعدام شنقا على المتهمين.

والدة يوسف: «هزور قبر ابني»

وقالت والدة الطفل يوسف المعروف إعلاميا بـ«ضحية الآيفون»، لـ«الوطن»، «الحمدلله حق ابني رجع»، موجهة الشكر والتقدير إلى القضاء العادل الناجز، مشيرة أنها كانت تتنظر بفارغ الصبر سماع هذا الحكم على المتهمين.

وأضافت أنها كانت تتمنى حضور أحمد الرخاوي وهو أحد أصدقاء ابنها يوسف الذي توفي منذ عدة أيام في مدينة الإسكندرية بعد أن أصيب بتشنجات، موضحة أنها هي من قامت باستلام جثمانه نظراً لعلاقته الوطيدة بابنها الراحل.

وتابعت: «صاحية من إمبارح ومنمتش عشان أحضر الجلسة برفقة أصدقاء ابني يوسف»، مؤكدة أنها ستتوجه إلى محافظة كفر الشيخ من أجل زيارة قبر ابنها، لتخبره بأن القصاص العادل قد نال ممن غدرا به وقتلاه.

الإعدام شنقا للمتهمين

وكانت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، قضت بإعدام المتهمين في واقعة «ضحية الآيفون» بالمحلة، وذلك بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية بإعدامهما.

شهدت جلسة المحكمة بكاء هستيري من الجناة بعد صدور قرار المحكمة بإعدام المتهمين، مرددين «مش عاوزين نموت».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف العام الماضي، عندما استقبل مستشفى المحلة العام الطفل «يوسف مصطفى»، 14 عاما، مصابا بعدة طعنات متفرقة في الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة «محمود. م» و«علاء الدين م» بسبب خلافات وسرقة الهاتف المحمول «آيفون» الخاص بالمجني عليه، وتم ضبط المتهمين واعترفا بالواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحقيقات النيابة

من جانبها قررت النيابة العامة بعد التحقيق إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه، وقررت المحكمة بعد تداول أوراق القضية للمفتي في جلسة 15 يناير الماضي، من أجل أخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وأصدرت قرار السابق بإعدام المتهمين.