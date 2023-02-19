التضامن: «سيوة» ضيف شرف معرض ديارنا الـ65

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ أكثر من 150 معرض للأسر المنتجة، بهدف التمكين الاقتصادي ودعم العمل الحرفي وتدريب السيدات وإتاحة إقراض وأصول إنتاجية وشمول مالي واستخراج بطاقات ذكية والحث على العمل الاجتماعي، والحفاظ على تراث مصر الحرفي، مشيرة إلى أن «سيوة» ضيف شرف معرض ديارنا النسخة 65.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الـ«65» لمعرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية.

إنتاج كتيب عن الحرف اليدوية والتراثية

وأكدت التضامن، أنه سيتم إنتاج كتيب عن الحرف اليدوية والتراثية، مشيرة إلى أن معرض ديارنا يتسم بسمات «مصر القديمة» ويستخدم الأرابيسك والنحاس ويهدف للحفاظ على التراث والأصالة.

وأوضحت أنه سيتم فتح المجال لشراكة كل الجهات وكذلك الفئات وتصعيد اللاجئين لتسويق حقوقهم وتمكينهم في سوق العمل وألا يكون أحد خلف الركب.

تنظيم ورش عديدة مثل ورش النحاس

ولفتت إلى أنه لن يتم أخذ اشتراكات في المعارض من ذوى الاعاقة ولا الأشخاص المسنين فوق الـ 65 عاما، موضحة أنه يتم تنظيم ورش عديدة مثل ورش النحاس والرسم على الزجاج، لتعريف الجمهور بكيفية صناعة تلك المنتجات.