عاجل.. زلزالان بقوة 4.3 و4.5 درجة يضربان كهرمان مرعش وغازي عنتاب بتركيا

أعلنت إدارة الكوارث التركية أنّ زلزالين بقوة 4.3 و4.5 درجة على مقياس ريختر ضربا مدينة كهرمان مرعش وولاية غازي عنتاب الواقعة في وسط تركيا، قبل قليل.

6040 هزة ارتدادية ضربت تركيا

كما أعلنت إدارة الكوارث التركية، أنّ 6040 هزة ارتدادية ضربت جنوب تركيا، منذ وقوع زلزال شرق المتوسط المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الحالي، بحسب ما أفادت قناة «العربية» الإخبارية، منذ قليل، في نبأ عاجل.

يذكر أنّ حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا العنيف ارتفعت إلى أكثر من 46 ألف قتيل، إلى جانب عشرات آلاف المصابين والمشردين، وانهيار آلاف الأبنية في البلدين، بحسب ما ذكرت قناة «العربية»، أمس السبت.