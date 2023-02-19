أزمة بين روسيا وهولندا بسبب «الدبلوماسيين».. وموسكو تتوعد بـ«رد مناسب»

دخلت مملكة الأراضي المنخفضة هولندا، على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بعد طلب هولندا مساء أمس مع اقتراب الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، مغادرة بعض الدبلوماسيين الروس أراضيها، في تصعيد جديد لم يكن في الحسبان بين البلدين.

رد روسيا على هولندا

بدورها، أعلنت الخارجية الروسية بحسب موقع روسيا اليوم، المقرب من الحكومة، أنّ موسكو سترد بشكل مناسب على القرار الذي يشكل تحولا جديدا بعد طلب أمستردام من بعض الدبلوماسيين الروس مغادرة أراضيها، وتقليل أعداد البعثة الدبلوماسية الروسية في هولندا.

تعليق وزير خارجية هولندا على روسيا

وخرج وزير خارجية هولندا، فوبكه هويكستر، ليؤكد أنّ السلطات في بلاده قررت تقليل عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد دون أي شرح لتفاصيل أكثر أو الإعلان عن تفاصيل وكواليس الطلب الهولندي.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وتصرف هولندا

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية منذ عام عند إعلان روسيا الاتحادية دخول أوكرانيا بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية رغبتها في الانضمام إلى روسيا، التي حركت جيشها في البلاد وسط رفض غربي وفرض عقوبات على روسيا، أبرزها منعها من استخدام البنوك الغربية، ومنع استيراد قطع غيار الأسلحة، الأمر الذي دفع روسيا إلى منع تصدير الغاز الروسي إلى أكبر عدد من الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

هولندا ودول أوروبا تدعم أوكرانيا

وبدأت الدول الأوروبية إرسال دبابات إلى أوكرانيا مؤخرا وتدريب المجندين في بولندا، لمواجهة روسيا التي تهدد دائما باستخدام سلاحها النووي الذي يردع الجميع وسط تدخل أمريكي دائما للتهدئة.