بولندا تستقبل 9 ملايين و924 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إلى بولندا إلى 9 ملايين و924 ألف لاجئ، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في شهر فبراير من العام الماضي.

استقبال لاجئين

وأضافت الوكالة، حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته باللغة الإنجليزية، أنّ البلاد استقبلت أمس السبت نحو 23 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت أيضا مغادرة نحو 22 ألفا و600 لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم؛ ما يرفع إجمالي العائدين إلى أكثر من 8 ملايين شخص.

مساعدات بولندية للفارين من أوكرانيا

ومررت بولندا في شهر مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.