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ضبط 6 كيلو «حشيش» مع 3 أشخاص في المرج

كتب:

محمد بركات
12:23 م | الأحد 19 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ، مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج).

وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر - 3 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض  - مبلغ مالى ).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والمبالغ المالية من متحصلات البيع .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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