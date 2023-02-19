ضبط 6 كيلو «حشيش» مع 3 أشخاص في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ، مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج).

وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر - 3 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى ).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والمبالغ المالية من متحصلات البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.