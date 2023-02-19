«التضامن»: عرض منتجات السوريين في معرض ديارنا الـ65

أكدت وزارة التضامن، مشاركة العديد من الوزارات في معارض «ديارنا» إلى جانب مشاركة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلام عن تفاصيل إطلاق النسخة 65 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية.

ولفتت «التضامن»، إلى أن معرض ديارنا يلاقى قبولا كبيرا من كل الفئات، مؤكدة أن المعرض سيتم افتتاحه الخميس المقبل، إذ يقام على 2700 متر بمشاركة 400 عارض، وتعرض كل محافظة منتجاتها، على أن تكون «سيوة» ضيف شرف هذا العام.

معرض «ديارنا» يشمل عددًا من المنتجات

وأكدت أن معرض «ديارنا» يشمل عدد منتجات منها السجاد، الكليم، العطور، أدوات التجميل، الإكسسوار، المنسوجات، المفروشات، مؤكدة أنه سيتم استضافة السوريين في معرض ديارنا الـ65، قائلة: «نطمح للخروج للأسواق الإقليمية، وتم انعقاد (بيت العرب) والذى تم استضافة 8 وزراء عرب به واشتمل على معروضات عدة دول عربية».

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم عرض منتجات خاصة بشهر رمضان وهدايا عيد الأم، لافتة إلى أن هناك معارض آثاث اقتصادية للمقبلين على الزواج.