القبض على 7 متهمين بالاتجار في العملة بمدينة نصر والسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة و3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية في مدينة نصر- لقيامهم بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

ضبط 3 أشخاص، حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة السلام أول وضبط بحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، واعترفوا بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول، وضبط بحوزته، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، واعترف بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.