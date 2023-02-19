الأمن العام: ضبط 311 قضية مخدرات وتنفيذ 56 ألف حكم قضائي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 311 قضية مواد مخدرة

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 311 قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (335) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (113,950 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (47,900 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,978 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,470 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (6,055 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,950 كيلو جرام).

4557 قرص مخدر

كم قامت الحملات بضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (1,345 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (335 جرام).عدد (4557) قرص مخدر. فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (65 قطعة سلاح نارى بحوزة 46 متهم) .. وذلك على النحو التالى:(3) بنادق آلية .(6) بنادق خرطوش.(6) طبنجات.(50) فرد محلى.(87) طلقة مختلفة الأعيرة .(5) خزينة متنوعة .ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية. (166) قطعة سلاح أبيض .فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (56920) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (197) حكم جناية.(17761) حكم حبس جزئى.(3258) حكم حبس مستأنف.(28053) حكم غرامة.(7651) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ، ضمت (10) متهمين ، إرتكبوا (41) حادث متنوع.فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (19) متهم.فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها، ضبط (10 دراجات نارية – 15 سيارة) مُبلغ بسرقتهم.فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (16454) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.