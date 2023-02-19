عقد ورشة «علمني حرفة» لتعليم الفتيات الرسم على الجلود في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية لمختلف الأعمار السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده لها للعمل وتعلم حرفة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

تمكين الشباب بتنفيذ ورشة عمل حرفية

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة قامت المديرية بتنفيذ ورشة عمل حرفية عن (تعليم فن الرسم على الجلود) تحت شعار (علمني حرفة) وذلك في الفترة من 12 حتى 16 فبراير الجاري وبمشاركة 25 فتاه من عضوات مركز شباب العصلوجي التابع لإدارة شباب الزقازيق.

تعليم الفتيات الرسم على الجلود

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن ورشة العمل تناولت تعليم الفتيات الطرق المختلفة للرسم على الجلود والخامات والألوان المستخدمه وذلك بهدف صقل مهاراتهن وتنمية قدراتهن وتأهيلهن لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهن وكذلك لبث روح التعاون والابتكار فيما بينهن.