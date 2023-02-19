مجمع اللغة العربية يجيز كلمة «تبييض» في سياقات معاصرة

تسعى لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع اللغة العربية دائمًا إلى رصد الألفاظ والأساليب الشائعة في حياتنا المعاصرة، وإخضاعها للدراسة العلمية؛ ومن ثَمَّ إجازتها. ومن هذه الكلمات كلمة «تبييض» المنتشرة على نطاق واسع في حياتنا المعاصرة.

أحدث الكلمات المحدثة في مجمع اللغة العربية

وقدَّم الدكتور محمد العبد، عضو المجمع موضوع إجازة كلمة «تبييض» في التراكيب الإضافية الآتية:

1) تبييض الأرز: مرحلة من عمليات صناعة ضرب الأرز، وهي: التنظيف، والتقشير، والفصل أو الفرز، والتبييض، والتلميع. والتبييض بهذا الاستعمال أفاد دلالة حقيقية، وهي تصييره إلى اللون الأبيض بعد مروره بتلك المراحل الثلاث: التنظيف، والتقشير، والفرز.

2) تبييض الأصوات أو تبييض البطاقة الانتخابية: أن تظل بيضاء ويضعها الناخب في صندوق الاقتراع دون إشارة إلى المرشح الذي اختاره،

والتبييض-على هذا النحو- من أساليب إبطال الأصوات في العملية الانتخابية، وهو يستدعي عبارة "تسويد البطاقة الانتخابية" الذي يُعَدُّ أسلوبًا آخر من أساليب التزوير الانتخابي؛ وهو يعني ملء البطاقة ووضع علامة دالَّة على اختيار أحد المرشحين دون وجود أي ناخبين فعليين.

3) تبييض الاستيطان: إضفاء صفة شرعية قانونية على عمليات الاستملاك بالمصادرة لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية من أجل تحويلها إلى مستوطنات إسرائيلية.

4) تبييض السجل العدليّ: إعادة الاعتبار إلى أحد المواطنين الذين قُيِّدت فى سجلاتهم ظلمًا أحكام جزائية مبرمة، أو أحكام إعلان إفلاس، أو حكم غيابى بجناية. يتقدم المواطن اللبنانى، فيحصل على ورقة زرقاء مدموغة بعبارة "لا حكم عليه"، وهو ما يعنى خلو سجله العدلى – أو ما يُسمَّى بشهادة السوابق، أو صحيفة الحالة الجنائية – من أى أحكام ضده. تبييض السجل هنا يعنى تبرئة مَنِ اتُّهم ظلمًا بقرار قضائى.

5) تبييض صورة فلان: تحسينها أو تجميلها، وهو معنى مجازي كنائي. وكان وجه الاعتراض قبل ذلك هو عدم ورودها في المعاجم العربية.

أصل كلمة تبييض

وجاء وجه الإجازة على النحو التالي: "التبييض" اسم مشتق من الفعل الثلاثي المزيد بالتضعيف بيَّض على وزن فعَّل. وذكرت المعجمات العربية القديمة والحديثة دلالات عدة للتبييض، منها دلالات حقيقية، مثل: تبييض الحائط ونحوه، ومنها دلالات مجازية، مثل: تبييض الوجه بمعنى الصون والتبرئة، وتبييض القلب بمعنى: جعله نقيًّا طاهرًا من العيوب، وتبييض الرسالة بمعنى: إعادة كتابتها بعد تسويدها.

والدلالات السابقة أفادتها سياقات لغوية طبيعية، وهى مستعملة فى العربية المعاصـرة لاسيما عربية الإعلام فى المجال الاقتصادى والسياسى، وهى تمنح لفظ "التبييض" ثراءً وتنوعًا وحيوية، سواء فى ذلك الدلالات الحقيقية أو الدلالات المجازية، وهى – مع ذلك كله – غير منبتَّة الصلة عما قيَّدته المعجمات العربية القديمة والحديثة لها من دلالات.