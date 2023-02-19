«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023.. تبدأ من يوم الخميس

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية، مع تحديد 3 أيام لصرف المتأخرات من مستحقات العاملين، ومراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023: يستمر 4 أيام

ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن «المالية»، فإنَّ موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين وموظفي الحكومة تحدد بـ 4 أيام، والتي تبدأ من الخميس 23 فبراير ثمَّ يليه 26 و27 و28 من نفس الشهر.

صرف مرتبات شهر فبراير 2023.. من الـ ATM

وتابع الكتاب الدوري، أنَّ صرف مستحقات العاملين والمتأخرات يستمر 3 أيام وبدأ بالفعل في 8 و9 و12 الشهر الحالي، ويليها موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، ومتاح صرف الرواتب عبر ماكينات ATM لتجنب الزحام، وذلك وفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الرقمية.

هل تغير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023؟

كما ذكر بجانب موعد صرف مرتبات شهر فبراير الحالي، أنَّه تم تبكير صرف مرتبات مارس 2023 ليبدأ الأحد 20 من الشهر بدلاً من الخميس 23، وذلك لحلول شهر رمضان المبارك.

ونصحت «المالية» من خلال كتيبها الدوري الوارد به موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، بعدم تزاحم الموظفين والعاملين بالجهات الإدارية على ماكينات الصراف الآلي، وضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية.