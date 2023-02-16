البنوك تتسلم مرتبات شهر فبراير 2023.. اعرف مواعيد الصرف

تستعد البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، لاستلام مرتبات شهر فبراير 2023، على أن يكون موعد صرف مرتبات الموظف يوم الخميس المقبل، وتستمر لعدة أيام وفق المعلن ن وزارة المالية..

جاهزية ماكينات الصراف الآلي

وتحرص البنوك المصرية، على أن تكون ماكينات الصراف الآلي جاهزة خلال أيام صرف مرتبات الموظفين العاملين بالمؤسسات والوزارات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات فبراير 2023

وأعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2023، لـ6 ملايين موظف يعملون في 33 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية، اعتبارا من يوم الخميس 23 فبراير الجاري، ويستمر صرف المرتبات لمدة 4 أيام متتالية.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وناشدت وزارة المالية، المواطنين، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2023، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ووفقًا لوزارة المالية، سيتم تحديد يومين للمتخلفين عن صرف مرتباتهم خلال فترة الـ4 أيام المحددة، ليكون صرف مرتبات شهر فبراير موزعة على أيام متعددة، لضمان حصول الموظفين لعاملين بالمؤسسات والوزارات التابعة للجهاز الإداري على مرتباتهم دون أي تأخير.