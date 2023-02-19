التحالف الوطني يطلق قافلة «ستر وعافية 20» بقرية المعصرة في المنيا

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأحد، المرحلة الـ 20 من قوافل ستر وعافية لأهالي بقرية المعصرة - مركز ملوي - محافظة المنيا، و 13 كيان امن كيانات التحالف، لتقديم خدماتهم لعدد يتخطى 25 ألف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، وتتم الخدمات من خلال 3000 متطوع وتنفيذي.

قافلة ستر وعافية

وتتضمن الخدمات التي يقدمها التحالف الخدمات الطبية بتخصصات (الرمد - أنف وأذن وحنجرة - عظام - أطفال - باطنة - اسنان - القدم الصحيح - جلدية - نسا) الكشف والأدوية بالمجان، وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم والقدرات الخاصة، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

وتضم القافلة أيضًا موادا غذائية ولحوم من خلال مبادرة خيرك سابق للتحالف، وبطاطين والحفة ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بالإضافة إلى إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

قوافل التحالف الوطني

وتهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، ومساعدة فك كرب عدد من الغارمين بالإضافة إلى نشر ثقافة التطوع من خلال أحد الأشكال غير النمطية عن طريق التدريب ودمج المتطوعين و الاشتراك في الانشطة ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

تتضمن أيضا الحملة مدرسة حقلية لتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين المنضمين لمبادرة ازرع بمحافظة المنيا، وفي اطار قافلة ستر وعافية بمحافظة المنيا سيتم مساعدة عدد من الاسر بوصلات المياه النظيفة بخلاف الجزء الترفيهي من خلال إقامة كرنفال للأطفال وتوزيع ألعاب وهدايا ورسوم ومسرح عرائس.