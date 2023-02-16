فيلم «الحب بتفاصيله» يحقق 781 جنيها فقط إيرادات في دور العرض أمس

حقق فيلم «الحب بتفاصيله»، في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، إيرادات ضعيفة حيث لم تتجاوز ألف جنيه، وقدرت بـ781 جنيها فقط، بالمقارنة بفيلم أنا لحبيبي بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، تأليف عمر زهران، وإخراج هادي الباجوري، الذي حقق 261 ألفا و974 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

وفيلم «الحب بتفاصيله» بطولة محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، مدحت إسماعيل تيخا، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى قمر، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حمدي.

قصة وأحداث فيلم «الحب بتفاصيله»

تدور أحداث فيلم «الحب بتفاصيله»، في إطار رومانسي غنائي، من خلال قصة حب بطلها شاب ثري يعيش في الخارج، يقرر العودة إلى مصر، يلتقي بفتاة على النقيض تمامًا لانتمائها لأسرة متوسطة الحال، يواجهان العديد من الأزمات في محاولة منهما لإنقاذ حبهما.

أغاني رومانسية

يتضمن فيلم «الحب بتفاصيله»، عدد من الأغنيات يقدمها بطل الفيلم محمد نور، كما يقدم منها دويتو غنائي مع الفنان مصطفى قمر الذي يظهر من ضمن ضيوف شرف الفيلم.