فعاليات وأنشطة حزب «مستقبل وطن» الخدمية والمتنوعة بـ16 محافظة

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

أنشطة حزب مستقبل وطن بالمحافظات

في محافظة القاهرة، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم فعالية المبادرة الطبية للحفاظ على صحة الفم والأسنان، لإجراء الكشف الطبي علي المواطنين بالمجان، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وجرى توقيع الكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج اللازم للفم والأسنان مجانًا، حيث لاقى ترحيب كبير من المواطنين الذين طالبوا باستمرار الحملة.

محافظة الجيزة

واصلت أمانة قسم الطالبية، توزيع ملابس الشتاء على الفئات الأكثر احتياجًا تنفيذًا لمبادرة «شتاء دافىء» من خلال مبادرة طرق الأبواب، وجرى التوجه إلى منازل 100 أسرة من المستحقين بمناطق الكونيسة وعثمان محرم والثلاثيني والعروبة لتسليمهم شنطة تحتوى على 10 قطع متنوعة لكل أفراد الأسرة.

كما نظمت أمانة مركز أطفيح، ملتقى توظيفي دعمًا للشباب والذي استقبل على مدار 4 ساعات عدد 118 طلبًا للتوظيف، وتم بالفعل إبرام الكثير من عقود العمل الخاصة بها.

كما أقامت أمانة مدينة الشيخ زايد، ندوة لشباب الجامعات عن دور الشباب في الاشتراك بالعمل السياسي والخدمي، وتناولت الندوة توعية الشباب فيما يتم نشره من أكاذيب علي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت أمانة الحزب فتح أبوابها للعمل الخدمي من دروس تقوية لطلبة الجامعات خلال الترم الثاني من العام الدراسي ومساعدة الطلبة غير القادرين على دفع المصروفات الجامعية.

وفي محافظة قنا، استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثانية لمسابقة «أوائل الطلبة»، في قاعة معسكر قنا الدائم بمدينة قنا، بين مدارس المرحلة الإبتدائية.

وأسفرت نتائج المسابقة كالآتي، فوز مدرسة الشهيد محمود أمين الإبتدائية بدشنا بالمركز الأول علي مستوي المحافظة وصعودها لتصفيات المرحلة النهائية علي مستوي الجمهورية.

وشهدت المسابقة مشاركة 649 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وهي 334 مدرسة على مستوي المرحلة الابتدائية و 250 مدرسة علي مستوي المرحلة الإعدادية و 65 مدرسة على مستوى المرحلة الثانوية .

محافظة الغربية

واصلت أمانة مركز السنطة، إقامة معرض دائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، أمام بنك مصر، وذلك تحت شعار لا للغلاء، لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة، والقضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 30% على السلع المعروضة، وشمل المعرض جميع السلع والمنتجات الغذائية والتي تلزم كل بيت من سكر وأرز ومكرونة وزيوت وسمن ودقيق وجبن ومعلبات وياميش رمضان ومنظفات كما شمل المعرض جميع انواع الورقيات وأيضا لحوم وأسماك مجمده وذلك بأسعار مخفضة.

وشهد المعرض إقبالا متميزا من المواطنين منذ بداية المعرض.كما واصلت أمانة قسم ثان طنطا، في مرحلتها الرابعة علي التوالي بتوزيع عدد كبير من المساعدات العينية للبطاطين، علي الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولى بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارس، والموجة شديد البرودة، حيث تم توزيع البطاطين بنطاق وحدة السادس من أكتوبر، ومنطقة العنانية، وشارع شوقي.

كما استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثانية لمسابقة «أوائل الطلبة»، حيث شهدت منافسات قوية بين فرق المشاركة، في مراكز المحافظة.

وأسفرت نتائج المسابقة بفوز إدارة قطور التعليمية بالمركز الأول للمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة.

حزب مستقبل وطن بشمال سيناء

وفي محافظة شمال سيناء، شاركت أمانة قسم بئر العبد، فى تنظيم الدورة الرياضية بمركز شباب قرية سالمانة وتم توزيع هدايا عينية وتذكارية وتكريم خاص من أمانة الحزب لأسرة الشهيد، حيث قامت أمانة الشباب بالتعاون مع الوحدة الحزبية بالقرية بالإشراف والتنظيم لدورة كرة القدم إحياء لذكرى الشهيد أحمد الدولي، وفي نهاية الدورة تم تقديم الهدايا والمشاركة في تسليم كأس البطولة وتوزيع جوائز للفريق الفائز بالمركز الأول والثاني.

وفي محافظة المنوفية، نظمت أمانة مدينة الشهداء، لقاءا جماهيريا للاستماع لمطالب أهالي قرية عمروس، يأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات المتعددة التي يعقدها الحزب أسبوعيا داخل القري، لمعرفه مطالبهم، والاستجابة لهم.

وقد عرضت كل أمانة من أمانات الحزب أهم إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وعرض ما سيتم إنجازه داخل الأمانات الحزبية، وكانت أمانة الزراعة والري بالمدينة، قد عقدت في وقت سابق لقاءا موسعا بحضور أمانة لجنة الزراعة والري لبحث بعض مشكلات الري بالقرى.

محافظة المنيا

نظمت أمانة مركز ديرمواس، قافلة طبية مجانية، في قرية بني حرام، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف علي 419 حالة عبارة عن 130 باطنة، 97 أطفال، 77 أنف واذن ، 115 رمد، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

محافظة مطروح

استعدت أمانة الحزب بالمحافظة، من خلال منافذها لبيع المواد والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة، وذلك تزامنا مع بداية الترم الدراسي الثاني، حيث تستقبل المعارض الطلاب وأسرهم لشراء المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بنسبة تترواح بين 25 % لدعم الطلاب والتخفيف عن كاهل المواطنين، بمنفذ التخفيضات الكائن أمام مدرسة الثانوية العسكرية. محافظة الإسماعيلية

استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات مسابقة أوائل الطلبة، في مختلف مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية وندية بين المدراس المشاركة بالمسابقة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم في نتائج المرحلة الثانوية العامة كالآتي:-

1- في إدارة جنوب الإسماعيلية، انتهت بفوز مدرسة عمر الفرك.

2- في مركز فايد، انتهت بفوز مدرسة سرابيوم.

3- في مركز التل الكبير، انتهت بفوز مدرسة التل.

4- في مركز القنطرة شرق، انتهت بفوز مدرسة القنطرة شرق.

ومن المقرر، انطلاق غدا الاثنين، تصفيات المسابقة في المرحلة الإعدادية، ويوم الثلاثاء تصفيات المرحلة الابتدائية.

محافظة الفيوم

أقامت أمانة مركز إطسا، معرض أهلا رمضان، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين، وقام بافتتاح المعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي، واشتملت المعرض على السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والعسل، والدقيق، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين عقب افتتاحه.

وفي محافظة السويس، واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، دورة البرنامج لتدريب الكوادر الحزبية بهئة مكتب الحزب، والتي تناولت فيها عدة محاور وهي المنظمات – الأداء - تحديات العمل - وظائف الإدارة - مهارات الإدارة الرئيسية - كفاءات نجاح الإدارة - أنواع الإدارة وغيرها، وتطرق الحديث إلى مهارات الإدارة الرئيسية وأنواع القرارات الإدارية، وجاءت المحاضرة الثانية عن إدارة التغيير.

وفي محافظة جنوب سيناء، أطلقت أمانة مدينة طور سيناء، ثاني مبادراته داخل المدينة لتجميل وتنظيف أحياء المدينة، تحت إشراف العمل الجماهيري بالمحافظة، حيث نظمت الأمانة حملة نظافة في حي الزهراء، بحضور رئيس الحي.كما تطلق أمانة مدينة شرم الشيخ، فاعلية السلع المدعمة، غدا الأثنين، لبيع السلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وذلك بمشاركة ومساندة كبري الشركات في مجال الأغذية والمشروبات، وتجوب القافلة الغذائية المدعمة في منطقة حي النور أمام سنتر الشروق في تمام الساعة 2.30 ظهرا، ومن المقرر مشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية وقيادات الحزب بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي محافظة الدقهلية، استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، بين مختلف مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية وندية بين المشاركين، حيث شارك عدد 4 مدارس بإجمالي عدد 36 طالب وطالبة بين عدد 4 مراكز، وأسفرت نتائج التصفيات اليوم عن فوز مدرسة دكرنس الثانوية.

وفي محافظة بني سويف، نظمت أمانة السياحة والآثار بمركز ناصر، رحلة لعدد 50 تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، تضمنت زيارة لحديقة النيل والملاهي، ووجبة لكل طفل، وذلك للاستمتاع بالجو المشمس وسط تنظيم فقرات فنية وغنائية لهم، ووفرت الأمانة عدد 8 العاب بالملاهي لكل طفل، إضافة إلى وجبة غذاء وسط أجواء ترفيهية نالت سعادة الأطفال.كما نظمت أمانة الشباب بمركز إهناسيا، برنامج تدريبي لتأهيل أمناء الشباب بالوحدات الحزبية على العمل السياسي والحزبي، وتضمن التدريب ورشتين عمل الأولى عن رؤية ورسالة وأهداف الحزب، والثانية عن مهارات وأدوات العمل العام والسياسي.

وفي محافظة أسيوط، استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات فعاليات مسابقة أوائل الطلبة، حيث تنافست اليوم أربع مدارس للمرحلة الإعدادية، والتي شهدت منافسات قوية وندية بين المشاركين.

وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالآتي، بفوز مدرسة موشا الإعدادية بنات بأسيوط بمركز الأول على مستوى المحافظة.

وفي محافظة الإسكندرية،واصلت أمانة قسم رمل ثانِ، في تنظيم مُبادرة «شتاء دافئ»، بالوحدات الحزبية الرابعة بالناصرية، بالإضافة إلى منطقتي أبيس الأولى والثانية، لتوزيع علي الأسرة الأكثر احتياجا والغير قادرين والأول بالرعاية، وفي سياق أخر نظمت الأمانة دورى الكرة الخماسي لمدة يومان بشكل مجانِ بنادي الشركة العربية.كما نظمت أمانة قسم كرموز، فاعلية فاعلية لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين، وذلك بعدة مناطق بالدائرة منها: ميدان البياصة والطوبجية ووابور الجاز نوبار وشارع النيل وغيط العنب؛ من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتيسيرًا على الأهالي.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول عددًا من الندوات التثقيفية لرفع الوعي لدى المواطنين، والتي منها ندوة عن المحاصيل الزراعية ودعم المزارعين من خلال إيجاد منافذ لشركات المبيدات والبذور بقرى النهضة، وذلك بالوحدة الحزبية بقرية حارس 2.

كما قامت أمانة قسم رمل ثاني فاعلية بإرسال سيارة شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية، كما نظمت الأمانة فاعلية لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.