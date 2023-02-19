شحن 59715 طن خام كلنكر إلى السنغال عبر الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أنه تم شحن 59715 طنا من خام الكلنكر إلى السنغال عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.

وأكدت المنطقة الاقتصادية على تواصل تصدير خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة، حيث تعتبر الدول الإفريقية المستورد الأول لخام الكلنكر.

وأشارت إلى أن أرصفة شرق بورسعيد الجديدة استقبلت السفينة CLIPPER GEMMA القادمة من تركيا بحمولة كلية بلغت 36294 طنا؛ إذ تتم عمليات الشحن، وتحميل 59715 طنا من خام الكلنكر وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى السنغال.

إجراءات دخول السفينة

وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن إدارة الميناء إتخذت جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيدا لبدء عمليات الشحن على الأرصفة.

يذكر أن ميناء غرب بورسعيد قد استقبل السفينة IEVOLI SPEED القادمة من إيطاليا لتحميل 6100 طن حيث تبلغ قوة التحميل بها 6100 طن صودا كاوية وقد غادرت السفينة الميناء متجهة إلى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة ATLANTIC ROSE القادمة من البرازيل لتفريغ 5942 رأس ماشية حية وتبلغ حمولة السفينة 5877 طن وغادرت السفينة رحلتها إلى اسبانيا.