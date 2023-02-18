السيطرة على حريق شقة سكنية في العريش دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمنطقة سوق الخضار القريب من سوق السمك بوسط مدينة العريش على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية، دون إصابات بشرية.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالعريش، بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية وعلى الفور جرى الدفع بسيارتين إطفاء، وصلت بعد دقائق إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على النيران، دون خسائر بشرية.

ماس كهربائي سبب حريق شقة سكنية بوسط العريش

وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق سببه ماس كهربائي، أدى الى أحتراق بعض الأثاث الموجود بالشقة، وتم إخراج جميع أفراد المنزل قبل أن يتم إخماد النيران بشكل تام.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحريق، وراجعت صحة أفراد الأسرة تحسبا لوجود حالات اختناق، إلا أن الأمور كانت طبيعية ولم يتبين وجود أي إصابات أو حالات نتيجة الدخان الذي غطى أركان الشقة السكنية.

فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بسبب الحريق

فيما قامت شركة الكهرباء بمجلس مدينة العريش بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة بشكل كامل، وسوف تتم إعادته بعد الانتهاء من إصلاح أعطال التيار الكهربائي بالشقة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وجرى استجواب أصحاب الشقة والجيران وشهود العيان، وذلك بعد معاينة الحريق والمكان، ومعرفة الأسباب الحقيقية للماس الكهربائي.