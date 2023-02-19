«التموين»: عدد معارض أهلا رمضان وصل لـ341 معرضا والتخفيضات 30%
كتب:
وفاء الصعيدي
03:21 م | الأحد 19 فبراير 2023
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي
تلقى الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد معارض «أهلا رمضان» المشاركة في المحافظات، وأفاد التقرير الوارد إلى وصول عدد المعارض لـ341 معرضا، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي.
المنوفية تحتل المركز الأول
وأوضح التقرير الوارد إلى وزير التموين، أنّ محافظة المنوفية احتلت المركز الأول في عدد المعارض بواقع 71 معرضا، تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضا، ومحافظة بني سويف بعدد 47 معرضا، ومحافظة الغربية بعدد 29 معرضا ثم الوادي الجديد بعدد 15 معرضا، والجيزة بعدد 14 معرضا ثم محافظة جنوب سيناء بعدد 13 معرضا، والدقهلية والإسكندرية بعدد 11 معرضا، ومحافظتي القليوبية وقنا بعدد 10 معارض، ومحافظات دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل محافظة، يليهما بورسعيد بعدد 5 معارض، والبحر الاحمر 3 معارض والسويس معرضين.
أسعار السلع في المعارض
واستعرض التقرير أسعار المنتجات بالمعارض، والتي جاءت الزيت عبوة 800 مم بسعر 35 جنيها، والسكر بسعر 14.5جنيه، والدقيق بـ17 جنيها، والأرز من 14.5 إلى 16.5 جنيه حسب نسبة الكسر، والمكرونة 6 جنيهات، والدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو، واللحوم السوداني الطازجة 135 جنيها، والبرازيلي المجمدة 120جنيها، وطبق البيض 86 جنيها.
وأكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ التخفيضات بتلك المعارض تتفاوت ما بين الـ25% وصولا إلى 30%، مشيرا إلى أنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تشارك بشركاتها العاملة في تلك المعارض، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة.
وأوضح أنّ نشر تلك المعارض بعد التنسيق مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة مع وزارة التموين، قد وفر على المواطنين الكثير وساهم بوصول السلع إلى كل نقطة بكل محافظة، مشيرا إلى أنّ المجمعات الاستهلاكية تشارك أيضا بمعارض أهلا رمضان وكذلك السلاسل التجارية بركن مخصص لأهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة والبعض من منافذ جمعيتي التي أراد أصحابها المشاركة بالمعارض، مؤكدا أن عمل تلك المعارض يتم تحت رقابة تموينية كبيرة، لمراقبة جودة السلع والتزام العارضين بالأسعار المقررة.