«التموين»: عدد معارض أهلا رمضان وصل لـ341 معرضا والتخفيضات 30%

تلقى الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد ‏معارض «أهلا رمضان» المشاركة في المحافظات، وأفاد التقرير ‏الوارد إلى وصول عدد المعارض لـ341 معرضا، ‏بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي.

المنوفية تحتل المركز الأول

وأوضح التقرير ‏الوارد إلى وزير ‏التموين، أنّ محافظة المنوفية احتلت ‏المركز الأول في عدد المعارض بواقع 71 معرضا، ‏تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضا، ومحافظة بني سويف ‏بعدد 47 معرضا، ومحافظة الغربية بعدد 29 معرضا ثم ‏الوادي الجديد بعدد 15 معرضا، والجيزة بعدد 14 معرضا ثم ‏محافظة جنوب سيناء بعدد 13 معرضا، والدقهلية والإسكندرية ‏بعدد 11 معرضا، ومحافظتي القليوبية وقنا بعدد 10 معارض، ‏ومحافظات دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل ‏محافظة، يليهما بورسعيد بعدد 5 معارض، والبحر الاحمر 3 ‏معارض والسويس معرضين.

أسعار السلع في المعارض

واستعرض التقرير أسعار المنتجات بالمعارض، والتي جاءت الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيها، والسكر بسعر 14.5جنيه، والدقيق بـ17 جنيها، ‏والأرز من 14.5 إلى 16.5 جنيه حسب نسبة الكسر، والمكرونة 6 ‏جنيهات، والدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو، واللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيها، والبرازيلي المجمدة 120جنيها، وطبق ‏البيض 86 جنيها.

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أنّ التخفيضات بتلك المعارض تتفاوت ما بين ‏الـ25% وصولا إلى 30%، مشيرا إلى أنّ الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، تشارك بشركاتها العاملة في تلك المعارض، ‏لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

وأوضح أنّ نشر تلك ‏المعارض بعد التنسيق مع المحافظين والغرف التجارية ‏بكل محافظة مع وزارة التموين، قد وفر على المواطنين الكثير ‏وساهم بوصول السلع إلى كل نقطة بكل محافظة، مشيرا إلى ‏أنّ المجمعات الاستهلاكية تشارك أيضا بمعارض أهلا رمضان ‏وكذلك السلاسل التجارية بركن مخصص لأهلا رمضان، ‏بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة والبعض من منافذ جمعيتي التي أراد أصحابها المشاركة بالمعارض، مؤكدا أن عمل تلك المعارض يتم تحت رقابة ‏تموينية كبيرة، لمراقبة جودة السلع والتزام العارضين بالأسعار ‏المقررة.‏