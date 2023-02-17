تحرير مخالفات في حملات مفاجئة على محلات الجزارة وبقالي التموين بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة على محلات الجزارة وبقالي التموين

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قام قطاع تموين جنوب الشرقية، برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع، بالاشتراك مع تموين منيا القمح، برئاسة علي عبدالمحسن مدير إدارة تموين منيا القمح، وطب بيطري منيا القمح، بحملة على محلات الجزارة وبقالي التموين بمدينة منيا القمح، أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالي:

1- محضر رقم 4837 جنح منيا القمح ضد المواطن «م .م .ل»، صاحب محل طيور مذبوحة بمدينة منيا القمح، لحيازته وعرضه أجنحة دجاج وبانيه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 250 كيلو أجنحة دجاج وبانيه غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

2- محاضر رقم 4838 و4839 و4840 و4841 جنح منيا القمح ضد «ن .ع .إ» و«م .ج .ع» و«أ .ع .ع» و«أ .ع .م»، تجار تموينيين بقرية ميت بشار عزبة إدوار، لعدم ممارسة النشاط المنوط بهم وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

3- محضر رقم 4042 جنح منيا القمح ضد المواطن «ا .ع .م» تاجر تمويني بقرية شفيق المخالفة لعدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

ضبط لحوم مكشوفة في الحملة

4- محضر رقم 4843 جنح منيا القمح ضد المواطن «أ .ب .ا» صاحب محل جزارة بقرية شفيق لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع.

8- محضر رقم 4844 جنح منيا القمح ضد «م .م ح» صاحب محل جزارة بقرية ميت بشار المخالفة لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع.