أبرز المعلومات عن ملامح تطوير ميناءي الإسكندرية ودمياط.. مشروعات بمليارات

أولت الدولة أهمية كبيرة لتطوير الموانئ البحرية منها ميناء الإسكندرية وميناء دمياط، حيث تم تخصيص 129 مليار جنيه للنقل البحري و15 مليار جنيه للموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية و4 مليار جنيه للنقل النهري، وفق تقرير رسمي، حيث تم إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي «محور الدخيلة» بتكلفة 824 مليون جنيه بميناء الإسكندرية.

ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعمال تطوير ميناء الإسكندرية وميناء دمياط وفق ما جاء في تقرير رسمي:

ميناء الإسكندرية

- تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 1.8 مليار جنيه ومن أهمها:

- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي «محور الدخيلة» بتكلفة 824 مليون جنيه.

- إنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه.

- بناء وتوريد 6 قطارات بتكلفة 381.3 مليون جنيه.

العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 8.4 مليار جنيه

- إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55- 62 بتكلفة 5.150 مليار جنيه.

- إنشاء رصيف 3/85 «محطة تداول الأخشاب» بتكلفة 382.5 مليون جنيه.

- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي «محور 54» بتكلفة 905 ملايين جنيه.

- إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة 305 ملايين جنيه.

ميناء دمياط:

تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 1.9 مليار جنيه ومن أهمها:

- إنشاء محطة متعددة الأغراض «رصيف بطول 681 مترا وعمق 17 مترا» بتكلفة 1365 مليون جنيه.

- تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 مترا بتكلفة 189 مليون جنيه.

يتم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 9.4 مليار جنيه ومن أهمها:

- إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

- بناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طنا بتكلفة 832 مليون جنيه.

- تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء «إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 3600 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 وتكلفة 1.9 مليار جنيه.

- تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 18 مترًا بتكلفة 1140 مليون جنيه.