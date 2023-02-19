المشدد 15 عاما لعامل أنهى حياة آخر وشرع في قتل اثنين آخرين بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل اثنين آخرين، وألزمته بالمصاريف ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة بحوزته، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم في الواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، وأمانه سر صلاح تمام، وأحمد عبد العال.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة لشهر فبراير 2022، عندما وجهت الجهات المختصة في محافظة سوهاج للمتهم «ح،م»، عامل، تهمة قتل المجني عليه «م،ع»، عامل، عمداً مع سبق الإصرار، وأعد لذلك سلاحا ناريا مُبيتا النية لقتله، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه الرصاص، وأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما شرع في قتل المجني عليهما «هـ،ع»، و«أ،أ» أيضا عمداً مع سبق الإصرار، حيث أطلق صوبهما الرصاص، ولكنهما نجيا من الإصابة بعد إسعافهما.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتحريز السلاح المستخدم بالجريمة وعدد من الطلقات النارية وُجدت بحوزته، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.