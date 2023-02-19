فيلم «الاختيار» في سينما «زاوية» اليوم.. بعد 52 عاما على عرضه الأول

يواصل مهرجان نجيب محفوظ عروضه في سينما زاوية بوسط البلد، لليوم الخامس على التوالي، حيث تعرض النسخة المرممة من فيلم «الاختيار» للمخرج الراحل يوسف شاهين، وهو من إنتاج عام 1971، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

وعرضت النسخة المرممة من فيلم «الاختيار» للمرة الأولى في الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية: سعاد حسني، عزت العلايلي، سيف عبد الرحمن، هدى سلطان، محمود المليجي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم يوسف وهبي، مديحة كامل وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وبينما عمل المخرج يوسف شاهين على السيناريو والحوار.

تفاصيل مهرجان نجيب محفوظ في سينما زاوية

وتستمر فعاليات مهرجان نجيب محفوظ حتى 2 مارس المقبل، ويتضمن عرض 7 أفلام روائية مرممة منها أفلام مقتبسة عن روايات نجيب محفوظ أو أعمال قام الكاتب الراحل بكتابة قصصها وإعدادها سينمائيا، وذلك بالتعاون بين سينما زاوية ومشروع نجيب محفوظ ودار ديوان للنشر.

ويتضمن برنامج الأفلام: «ثرثرة فوق النيل» للمخرج حسين كمال،«أنا حرة» للمخرج صلاح أبو سيف، «بداية ونهاية» للمخرج صلاح أبو سيف، «بئر الحرمان» للمخرج كمال الشيخ، «السكرية» إخراج حسن الإمام، بالإضافة إلى «الكرنك» للمخرج علي بدرخان.