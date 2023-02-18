برنامج «السفيرة عزيزة» يطلق حملة لمناهضة الإبتزاز الإلكتروني: «إنتي مش لوحدك»

أطلق برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة DMC، حملة إعلامية لمناهضة الابتزاز والتحرش الإلكتروني على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وخصص البرنامج هاشتاج «إنتي مش لوحدك متخافيش» عبر صفحات القناة على «فيس بوك وتويتر وإنستجرام».

القانون يساند ويدعم كل من يتعرض لتلك الجريمة

وطالبت الإعلامية سناء منصور مقدمة البرنامج، الأسر والأهالي بمساندة بناتهم، وحمايتهن ومساعدتهن في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جريمة الابتزاز الإلكتروني، خاصة أن القانون يساند ويدعم كل من يتعرض لتلك الجريمة، كما طالبت كل الفتيات التي يتعرضن للابتزاز الإلكتروني بضرورة تقديم بلاغات للجهات المعنية ومباحث الإنترنت.

حماية الحسابات الإلكترونية بخطوات بسيطة

وأكدت الإعلامية شيرين عفت مقدمة البرنامج، على ضرورة حماية الحسابات الإلكترونية بخطوات بسيطة، واستخدام بريد إلكتروني منفصل لمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر المعلومات الشخصية، وأرقام هواتفنا، وعنوان السكن، وضبط إعدادات الخصوصية على تطبيقات مواقع التواصل وإلغاء تفعيل تحديد الموقع الجغرافي على أجهزة الموبايل والكمبيوتر.