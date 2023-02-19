رئيس «الأسقفية» يختتم سنودس الإقليم برسامة قس جديد

اختتم دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سنودس الإقليم لعام 2023، إذ رسم الشماس كريمزون ليصبح قسًا في كنيسة يسوع الملك بطرابلس بليبيا خلال صلوات القداس الإلهي وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

عظة رئيس الأساقفة

وقال رئيس الأساقفة في عظته: المسيح هو المعني الحقيقي للتلمذة وأننا كلنا مدعوين لنكون تلاميذ للمسيح وأن نعيش حياة الطاعة والإيمان مثلما دعا تلاميذه في الماضي بأسمائهم لحياة الشركة والخدمة، متابعًا أن ما يميزنا كتلاميذ المسيح هي محبتنا لبعضنا البعض وأن الله يسدد كل احتياجاتنا ويملؤنا سلاما ومحبة

تضمن السنودس تقارير عن أحوال الكنائس بالإبروشيات بمصر وجامبيلا والقرن الإفريقي وشمال إفريقيا كما شمل تقارير عن مركز الدراسات المسيحي الإسلامي وكلية اللاهوت الأسقفية.

قرارات وتوصيات السنودس

وفى سياق آخر، اختتمت جلسات السنودس بإصدار مجموعة من القرارات والتوصيات، كما قدم السنودس الشكر للمطران منير حنا أنيس رئيس الأساقفة السابق علي عمله الدؤوب طوال الـ21 عامًا الماضيين حيث عبر السنودس عن امتنانه لرؤيته في إنشاء إقليم الإسكندرية.