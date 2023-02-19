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وفاة الفنانة التونسية ريم الحمروني بعد تعرضها لأزمة صحية

كتب:

هبة أمين
04:47 م | الأحد 19 فبراير 2023
الفنانة التونسية ريم الحمروني

الفنانة التونسية ريم الحمروني

أعلنت وسائل الإعلام التونسية، وفاة الفنانة التونسية ريم الحمروني، اليوم، بسبب أزمة صحية حادة ألمّت بها مؤخرًا، ووصفتها بأنها إحدى نجمات المسرح، وحظيت بالعديد من الجوائز والتكريمات.

وفاة الفنانة التونسية ريم الحمروني

وقبل وفاة الفنانة التونسية ريم الحمروني، شاركت في أكثر من عمل درامي وسينمائي، ولم تكشف وسائل الإعلام التونسية عن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

صدمة لعشاق الفن

ونعت وزارة الثقافة التونسية، الفنانة ريم الحمروني، ورثاها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، ووصفوا خبر رحيلها بالمفاجئ وأنه صدمة كبيرة لعشاق الفن التونسي، خصوصًا وأنها كانت عنوان الفرحة والابتسامة بالنسبة لهم.

أعمالها الفنية

ومن أبرز أعمالها الدرامية: «توق، الحجامة، ولاد بحر، الخياطة، زنقة الريح، حرقة»، ومن أعمالها المسرحية: «الشقف، نوار الملح، النهاية، الجوهرة والأسد»، ومن أعمالها السينمائية: «صندوق عجب، ألبوم، فترية».

 

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