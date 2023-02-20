البيتكوين تقفز عند أعلى مستوى لها في 6 أشهر.. كم تبلغ قيمتها الآن؟

لامست عملة البيتكوين أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مع قفزة في الأسهم وغيرها من الأصول الخطرة نسبيًا، حيث اكتسب المستثمرون الثقة في التوقعات الاقتصادية ورفضوا القلق بشأن التدقيق التنظيمي للقطاع.

وتتداول عملة البيتكوين، العملة الإلكترونية الأشهر في العالم، عند مستويات 24.746 ألف دولار، بعد وصلت إلى مستوى 24.895 ألف دولار يوم الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2022، بعد أن قفزت 9.5% يوم الأربعاء السابق له، بحسب «coinmarketcap».

البيتكوين ترتفع 50%

وارتفعت عملة البيتكوين، إلى ما يقرب من 50% حتى الآن من هذا العام، لترتفع من مستويات 16.500 دولار.

تراجع البيتكوين في أوائل يناير

فيما تراجعت البيتكوين في أوائل يناير متأثرة بانهيار بورصة العملات المشفرة الرئيسية FTX، وعمليات بيع في العديد من الأصول بسبب قيام البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة بقوة.

تداول العملات المشفرة

بخلاف الأحداث الخاصة بالعملات المشفرة، مثل التغييرات التنظيمية وانهيار اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، تم تداول العملات المشفرة الأكبر بطريقة مماثلة للأصول الأخرى التي تعتبر محفوفة بالمخاطر، خاصة في الأوقات غير المستقرة اقتصاديًا، مثل الأسهم.