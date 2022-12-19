تأجيل محاكمة «مستريح البيتكوين» لـ21 فبراير للحكم

أجلت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم، محاكمة المتهم بالنصب على 3 آلاف مواطن والاستيلاء منهم على 200 مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، لـ21 فبراير للحكم.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحكمة المختصة، ووجّهت له تهمة النصب على 3 آلاف مواطن والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قُدرت قيمتها بـ200 مليون جنيه، بحجة توظيف أموالهم.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع مستريح البيتكوين و9 آخرين، ووجهت لجميعهم تهمة جمع مبالغ مالية من المواطنين عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتوجيه دعوة للمواطنين بشخصهم.

وأوهم مستريح البيتكوين وباقي المتهمين الـ9، المجني عليهم الذين وصل عددهم إلى 3 آلاف مواطن، بقدرتهم على استثمار أموالهم في إحدى الشركات الخاصة بالتجارة العامة والبرمجيات، وذلك حسب التحريات التي أُجريت في القضية.