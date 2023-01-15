البيتكوين تواصل ارتفاعها وتقترب من حاجز 21 ألف دولار مرة أخرى

بدأ سوق العملات المشفرة عام 2023، في الاتجاه الصعودي الملحوظ، حيث سجَّلت العديد من الأصول أرباحًا كبيرة وبدأت في تجاوز ما يسمى بشتاء التشفير، بحسب «رويترز».

وجاءت عملة البيتكوين أكبر الأصول الرقمية في العالم، كواحدة من أفضل العملات أداءً هذا العام، خلال الأيام السبعة الماضية، بمكاسب تجاوزت أكثر من 17%، ما دفع العملة المشفرة الأشهر في العالم، إلى تجاوز مستوى 20000 دولار لأول مرة منذ بداية أزمة FTX العام الماضي.

عملة البيتكوين ترتفع 0.38%

وشهدت التداولات على عملة البيتكوين العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم ، بنسبة 0.38% إلى 20980 دولارًا اليوم الأحد، بمكاسب بلغت 127 دولارًا مقارنة مع مستوى يوم أمس، بحسب «coinmarketcap».

كانت عملة البيتكوين قد تجاوزت مستوى 20 ألف دولار، خلال تعاملات يوم أمس السبت.

البيتكوين ترتفع 26.4% منذ بداية العام

وسجلت عملة البيتكوين ارتفاع نسبته 26.4% عن أدنى مستوى لها في العام والذي كان عند 16496 دولارًا في بداية يناير الجاري.

أدى ارتفاع أسعار البيتكوين القوي، إلى إثارة حالة إيجابية بين مستثمري العملات المشفرة حول سوق التشفير بالكامل، بحسب «رويترز».

وقال أحد كبار المحللين على منصة تحليلات التشفير Crypto Quant، إن معدلات تمويل عملة البيتكوين، وصلت إلى أعلى قيمها في 14 شهرًا، بحسب «coinmarketcap».

ومعدلات التمويل هي مدفوعات متكررة يتم سدادها للمتداولين في مركز طويل أو قصير، اعتمادًا على الفرق بين أسواق العقود الدائمة والأسعار الفورية، وتعمل هذه المدفوعات كطريقة للحفاظ على سعر العقود الدائمة بالقرب من السعر الفوري للأصل.

مكاسب عملة الإيثر

فيما ارتفعت عملة الإيثر، العملة المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم ، بنسبة 0.43% إلى 1551.9 دولارًا، بمكاسب بلغت 14 دولارًا.