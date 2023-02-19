وزارة المالية توضح تفاصيل تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023

أفادت وزارة المالية بتبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023، ليبدأ أول يوم لصرف مرتبات العاملين بالدولة من 20 مارس المقبل بدلاً من 23 من الشهر نفسه.

«المالية» توضح أسباب تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023

وبحسب الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، فإنَّ تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023، جاء بدافع رغبة الجهات الرسمية في التخفيف عن المواطنين من موظفي الدولة، مع اقتراب دخول شهر رمضان والذي سيحل علينا في الـ 22 من مارس المقبل.

تبكير موعد صرف مرتبات مارس المقبل.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور

وتابعت «المالية»، موضحةً أنَّه مع تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس المقبل، فإنَّ العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم حوالي 6 ملايين موظف بمختلف الوزارات والهيئات، يمكنهم سد احتياجاتهم الأساسية وشراء مستلزمات الشهر الفضيل، خاصة وأنَّ الحد الأدنى للأجور تم تعديله ليصل إلى 2,700 جنيه بدلاً من 2,400.

تبكير موعد صرف مرتبات مارس.. الصرف يستمر 4 أيام

ونص الكتيب، على أنَّه رغم تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023 ليبدأ من يوم 20 مارس، إلا أنَّ صرف المرتبات سيستمر لمدة 4 أيام، بالإضافة إلى 3 أيام أخرى من الشهر التالي لصرف المستحقات والمتأخرات للموظفين والعاملين، وجميعها سيصرف عبر ماكينات الـ ATM لتجنب التزاحم.

وأشار بيان «المالية» الذي تضمن تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023، على رفع علاوة موظفي القطاع الخاص السنوية إلى 3% من الاشتراك التأميني للموظف، لتطبق الزيادة على مرتبات فبراير الحالي.