الشتاء يودع المحافظات بـ 4 نوات وأمطار ورياح.. «الشمس الصغرى» تبدأ اليوم

أيام وينتهي فصل الشتاء، ويحل فصل الربيع، ومع نهاية شهور الشتاء يوجد العديد من الظواهر الجوية التي يجب الحذر منها مثل الأمطار والشبورة المائية وشدة الرياح إذ تصيب أصحاب الأمراض الصدرية والحساسية وغيرها بأعراض وتطورات تضر صحتهم مثل ضيق التنفس، كما تحدث ظواهر في فصل الربيع، نستعرضها في السطور التالية.

أولا: الظاهر الجوية المنتظرة خلال آخر أيام الشتاء

هيئة الأرصاد الجوية حذرت من الظواهر الجوية في الشهر الأخير من الشتاء، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة، والرياح المحملة بالأتربة مع سطوع كلي للشمس، ومن أهم النوات الأخيرة في شتاء 2023 هي:

1- نوة الشمس الصغرى والتى تبدأ اليوم الأحد 18 فبراير ومن أهم الظواهر فيها سقوط الأمطار بالرغم من سطوع الشمس.

2- نوة السلوم تبدأ من 2 مارس وتستمر يومين فقط وتشهد نشاط للرياح والتي تكون مصحوبة بالأتربة والرمال، ومصحوبة بسقوط الأمطار.

3- نوة الحسوم ومدتها 6 أيام تبدأ في 8 مارس، وتضرب السواحل الشمالية بأمطار رعدية غزيرة.

4- نوة الشمس الكبرى وتستمر لمدة يومين وتكون فى 18 مارس، وتشهد سقوط أمطار غزيرة مع سطوع الشمس.

ثانيا: الظاهر الجوية المنتظرة في فصل الربيع

يعد فصل الربيع من الفصول التي يعشقها المصريون، ولكن تحدث بعض الظواهر الجوية خلاله وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية، والتي من بينها ما يلي:

1- سقوط أمطار خفيفة مع قلة الغيوم في السماء، ويفسر علماء الأرصاد ذلك بوصول كمية أكبر من أشعة الشمس إلى سطح الأرض.

2- ومن أهم الظواهر الطبيعية في فصل الربيع، نشاط الرياح لمدة تستمر 92 يوما بحسب خبراء الأرصاد، اللذين يؤكدون أن هذه الظاهرة أكبر وأطول الظواهر الجوية في فصل الربيع.