بداية فصل الربيع 2022 وملامح طقس 95 يوما.. الأجواء الشتوية لن ترحل بسهولة

زادت عمليات البحث في الدقائق الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل» عن بداية فصل الربيع 2022، حيث ينتظر الكثيرون انتهاء فصل الشتاء لبرودته، فضلا عن وجود اضطرابات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، جعل من هذا الشتاء الأكثر برودة في العالم.

ويستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للجمهور على مدار اليوم، موعد بداية فصل الربيع 2022، في السطور التالية.

بداية فصل الربيع 2022

ووفقا للحسابات الفلكية، فإنّ بداية فصل الربيع 2022 بشكل رسمي تكون غدا الإثنين الموافق 21 مارس 2022، ويستمر لمدة 95 يوما، تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو من العام الحالي.

حالة الطقس في الربيع

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ مناخ فصل الربيع يتسم باعتدال درجات الحرارة في معظم الأحيان، ويشهد فصل الربيع هذا العام الكثير من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وتتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية، والمتجهة إلى الصحراء الغربية في مصر، يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة، فيما يعرف بـ«رياح الخماسين»، لافتا إلى أنّ الربيع هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار الشتاء إلى حرارة ورطوبة الصيف.

وأوضحت الهيئة، أنّه بداية من فصل الربيع ستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة قُبيل سطوع الشمس، وفي الساعات الأولى من النهار، فضلا عن وجود رياح الخماسين خلال الربيع ستكون محملة بالرمال والأتربة، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنّ الرياح التي تشهدها البلاد خلال الربيع ستكون نشطة على بعض المناطق، ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، رغم بدء فصل الربيع رسميًا، لكن الأجواء ستظل شتوية.